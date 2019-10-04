ЕС рассмотрит вопрос введения санкций против Турции

Евросоюз обсудит возможность введения точечных санкций из-за буровых работ Турции у берегов Кипра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипслужбу ЕС.

Отмечается, что вопрос будет поднят на встрече глав МИД стран 14 октября.

«Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа», — говорится в заявлении.

Встреча должна будет пройти «в духе доброй воли», а также при соблюдении норм международного права.

Ранее сообщалось, что Россия выступила против санкций ЕС к Турции.