Матвинко предложила распространить налог для самозанятых на всю Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю Россию, сообщает ТАСС.

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, «не надо с этим затягивать».

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о том, что с 2020 года режим самозанятых получит возможность вводить каждый регион России.