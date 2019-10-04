Подсчитана стоимость выброшенных россиянами продуктов

В России ежегодно выбрасывается 17 млн тонн продуктов, подсчитали эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что стоимость выброшенных россиянами и торговыми сетями продуктов составляет более 1,6 трлн руб.

Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек целый год, при этом это больше, чем живущих за чертой бедности россиян.

При этом на этапе продажи и потребления теряется около 16% всех призванных продуктов.