Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

В целом, средний класс насчитывает примерно 38% населения страны. При этом каждый десятый его представитель живет в Москве.

Отмечается, что российский средний класс неоднороден: его ядро , которое соответствует всем характеристикам, составляет лишь 7% населения, выделяются также ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%)

Главными рисками по выпадению из среднего класса авторы доклада называют рождение детей и выход на пенсию. Так, шанс войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в 1,5 раза, если же детей два и более — в 4 раза.

Ранее были определены регионы с самой большой долей семей из среднего класса.