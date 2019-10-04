Россияне назвали уровень «счастливой» зарплаты

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Для настоящего счастья среднестатистический россиянин хотел бы получать зарплату в размере 161 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе проведенного опроса выяснилось, что женщинам необходима сумма меньше «мужской» — 138 тыс. рублей и 181 тыс. рублей соответственно.

Уточняется, что россияне в возрасте до 24 лет были бы довольны и зарплатой в 118 тыс. рублей.

Аналитики также отметили, что чем выше реальная зарплата респондента, тем выше и отметка желаемого уровня заработной платы.

Ранее сообщалось, что назван объем «серых» зарплат в России.