Россияне назвали уровень «счастливой» зарплаты
Для настоящего счастья среднестатистический россиянин хотел бы получать зарплату в размере 161 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе проведенного опроса выяснилось, что женщинам необходима сумма меньше «мужской» — 138 тыс. рублей и 181 тыс. рублей соответственно.
Уточняется, что россияне в возрасте до 24 лет были бы довольны и зарплатой в 118 тыс. рублей.
Аналитики также отметили, что чем выше реальная зарплата респондента, тем выше и отметка желаемого уровня заработной платы.
Ранее сообщалось, что назван объем «серых» зарплат в России.