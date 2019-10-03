РусГидро сэкономило порядка 10 млрд руб. за счет конкурентных закупок

По результатам закупок Группы РусГидро за 2018 год составил 9,91 млрд рублей, было заявлено в ходе четвертой ежегодной конференции «День поставщика РусГидро».

Положительный эффект был достигнут благодаря проведению конкурентных процедур, сметного контроля и оптимизации стоимости текущих контрактов. Объем закупок по Группе РусГидро в 2018 году составил 280 млрд рублей. В целом же экономический эффект РусГидро от закупок за 2016-2018 годы составил 49,2 млрд рублей.

На сегодняшний день 99% от общего объема конкурентных закупок по Группе РусГидро проводится в электронном виде, среднее количество участников конкурентных закупок – 3,3 участника на одну закупку.

Кроме того, объем закупок РусГидро у представителей среднего и малого предпринимательства за 2018 год составил более 64 млрд рублей.

РусГидро заинтересовано в эффективных закупках качественных работ и продукции для нужд Группы РусГидро, получению экономии, которая достигается в том числе за счет конкуренции среди поставщиков, заявил глава компании Николай Шульгинов.

«Основными принципами нашей системы закупок являются прозрачность процедур, равное отношение ко всем участникам рынка, отсутствие искусственных и необоснованных барьеров для участия. Мы нацелены на открытый диалог со всеми добросовестными поставщиками и сегодня готовы обсудить все вопросы, а также поделиться планами на ближайшие годы», — пояснил Шульгинов.

«РусГидро не только совершенствует свою систему управления закупками, что позволяет экономить десятки миллиардов рублей, но и прилагает значительные усилия к формированию стандартов прозрачных закупок в отрасли в целом, – заявил на конференции член Правления, заместитель Генерального директора Виктор Хмарин. – Сегодня 99% от общего объема конкурентных закупок по Группе РусГидро проводится в электронном виде, среднее количество участников конкурентных закупок – 3,3 участника на одну закупку».

В свою очередь, директор департамента закупок РусГидро Дениса Торопова назвал основные принципы системы закупок РусГидро – это прозрачность основных «правил игры» при проведении процедур, равное отношение ко всем участникам рынка, отсутствие каких-либо искусственных необоснованных барьеров для участия в наших закупках, поэтому в РусГидро всегда рады новым профессиональным и добросовестным контрагентам и приветствуют участие прямых производителей в закупках компании.

Помимо руководителей РусГидро на конференции выступили представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Единой электронной торговой площадки «Росэлторг» и компаний-поставщиков. В ходе мероприятия участники обсудили основные показатели закупочной деятельности Группы, требования к участникам процедур, типовые ошибки при подготовке заявок, особенности работы с поставщиками на Дальнем Востоке, принципы инновационного развития РусГидро, практику закупок в области информационных технологий, вопросы поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства, отечественного производителя и другие вопросы.

РусГидро проводит конференцию «День поставщика» с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более 700 российских и иностранных компаний.