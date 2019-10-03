В Европе ожидают резкого роста цен на газ при отмене транзита через Украину

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Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что цены на газ могут резко вырасти в случае прекращения транзита газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил беспокойство, что неподписание нового соглашения о транзите между Украиной и Россией способно оказать долгосрочное негативное влияние на газовый рынок.

Однако Мерен отметил, что Европа готова столкнуться с физическим недостатком газа. По его словам, у европейских стран есть альтернативные поставки газа, собственная добыча этого сырья, а также возможность получения сжиженного природного газа.