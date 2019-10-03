Орешкин призвал не реагировать на падение бирж США
Министр экономического развития страны Максим Орешкин посоветовал россиянам не реагировать на колебания американской биржи. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это биржа, она то падает, то растет», — начал Орешкин.
По его мнению, ситуацию в Соединенных Штатов «выпячивать» на первый план не стоит. Он отметил, что необходимо думать о замедлении экономики в глобальных масштабах.
Российский министр заявил, что рост мировой экономики по итогам 2019 года будет менее 3%.
Ранее в США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти.