Орешкин призвал не реагировать на падение бирж США

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Министр экономического развития страны Максим Орешкин посоветовал россиянам не реагировать на колебания американской биржи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это биржа, она то падает, то растет», — начал Орешкин.

По его мнению, ситуацию в Соединенных Штатов «выпячивать» на первый план не стоит. Он отметил, что необходимо думать о замедлении экономики в глобальных масштабах.

Российский министр заявил, что рост мировой экономики по итогам 2019 года будет менее 3%.

Ранее в США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти.