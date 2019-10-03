«Нафтогаз» призывает «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

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«Нафтогаз» требует от «Газпрома» вновь дать ему возможность получать на украино-российской границе газ из Туркмении и независимых добытчиков России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполнительного директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко.

По мнению бизнесмена, требования украинского предприятия обоснованны.

Кроме того, директор «Нафтогаза» призвал разблокировать возможность получать газ для европейских контрагентов «Газпрома».

Известно, что требование Витренко физически невыполнимо.

Ранее министр энергетики России Александр Новак пояснил, что никакого другого поставщика газа на Украину, кроме «Газпрома», у России нет.