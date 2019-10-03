«Русское чудо» случилось в сфере безналичных платежей, сообщает BCG

В России произошло «чудо» в сфере карточных платежей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование компании The Boston Consulting Group (BCG).

Россия возглавила рейтинг лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. При этом общее число безналичных карточных транзакций в России в период с 2010 по 2018 года увеличилось в 30 раз.

«По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост», — сказал управляющий директор и партнер компании и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер.

В 2019-2028 эксперты ожидают 11,8%, при этом Россия продолжит опережать другие страны. В Европе, к примеру, рост ожидается на уровне 5% в год.

Согласно докладу BCG, это объясняется сочетанием дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии. Именно это поспособствовало созданию «русского чуда» в сфере карточных платежей, отметили аналитики.

Ранее стало известно, что карточные платежи физлиц выросли на 30% в первом квартале.