В сфере карточных платежей произошло «русское чудо»

Россия стала ведущей страной в мире по числу защищенных токенизированных транзакций и главным рынков в Европе по объему операций с использованием цифровых кошельков, говорится в обзоре компании The Boston Consulting Group. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, отмечается, что за период 2010-2018 годов объем платежей в России рос в среднем на 22,1%. В 2019-2028 эксперты ожидают 11,8%, при этом РФ будет также опережать другие страны. В Европе, к примеру, рост ожидается на уровне 5% в год.

Инвестиций в развитие новых технологий и доступное розничное финансирование привели к появлению так называемого «российского чуда» в сфере карточных платежей, отметили аналитики.