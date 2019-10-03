Британия изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса

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Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, санкции повлияют на изменения, которые помогают осуществлять ряд видов деятельности,«необходимых для проведения определенных полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Поправки касаются товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС.

В документе сказано, что продажа, импорт, поставка в Россию ряда веществ, которые используют в определенных пусковых устройствах или для заправки конкретных спутников, а также для испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть произведена в случае предварительного согласования.

Ранее сообщалось, что Британия пообещала больше санкций после выхода из ЕС.