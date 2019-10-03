В России предлагают дать льготы «жертвам перестройки»

В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников — «жертвы перестройки», сообщает RT.

Соответствующее обращение в адрес главы Минтруда Максима Топилина направил зампред комитет Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению автора обращения, граждане, кому во второй половине 80-х годов было 25-45 лет, пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу.

Он отметил, что этой категории граждан должны также полагаться различные субсидии и льготы.

Чернышов отмечает, что перестройка привела к росту смертности, многие из тех, кто жил в то время, приобрели проблемы со здоровьем или рано ушли из жизни.