Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, переход на новую систему оплаты труда медработников потребует не меньше, чем два года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что для этого должны быть сформированы типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе.

По словам Скворцовой, только такие меры помогут добиться справедливости в зарплатах.

Кроме того, министр добавила, что это потребует дополнительных финансовых расходов.

Первые расчеты будут произведены до сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи.