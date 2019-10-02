Ущерб от волков озадачил Минприроды
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В Минприроды сообщили, что ежегодно волки наносят ущерб российским охотничьим хозяйствам на сумму 10 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что готовят программу по регулированию численности волков по всей территории страны.
Расчеты, по данным ведомства, выполнены на основе опыта российских ученых и экспертов.
Так, отмечается, что с 1990 года численность волков в Красноярском крае и Якутии выросла в два раза.
Ранее в России возбудили первое дело по факту массовой гибели пчел.