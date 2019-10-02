В Крыму подсчитали число украинских туристов

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Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что Крым с начала года посетило около миллиона туристов с Украины, передает РИА «Новости».

«Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины», — заявил Черняк.

Он отметил, что курорты Крыма также продолжат быть востребованы в бархатный сезон и на новогодние праздники.

По его данным, в целом поток иностранных туристов в Крым в нынешнем году возрос в среднем на 5%.