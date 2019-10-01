Евро поднялся выше 71 рубля

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Курс евро вырос выше 71 рубля впервые с 19 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» вырос на 35 копеек, до 71,02 рубля.

Курс доллара повысился на 27 копеек, до 65,13 рубля.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».