Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Об этом информирует РИА «Новости».
Отмечается, что документ уже направлен в правительство.
Также ведомство сообщает, что вопрос уже обсудили с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.
Предположительно, дальнейшая дискуссия пройдет на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. По предварительным данным, будет создана рабочая группа, которая займется вопросами «продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости».
Ранее Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.