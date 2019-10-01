Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»

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Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что документ уже направлен в правительство.

Также ведомство сообщает, что вопрос уже обсудили с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов.

Предположительно, дальнейшая дискуссия пройдет на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. По предварительным данным, будет создана рабочая группа, которая займется вопросами «продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости».

Ранее Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.