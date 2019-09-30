Орешкин предложил кандидатуру на пост своего первого заместителя
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Министр экономического развития России Максим Орешкин представил на должность первого замглавы министерства кандидатуру замглавы Минэкономразвития России Михаила Бабича. Об этом он написал в своем инстаграме.
«Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны!», — написал он.
Орешкин заявил, что представил его кандидатуру на пост его первого заместителя.
Министр пожелал успехов Бабичу.
Ранее Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем.