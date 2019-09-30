Орешкин предложил кандидатуру на пост своего первого заместителя

Министр экономического развития России Максим Орешкин представил на должность первого замглавы министерства кандидатуру замглавы Минэкономразвития России Михаила Бабича. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны!», — написал он.

Орешкин заявил, что представил его кандидатуру на пост его первого заместителя.

Министр пожелал успехов Бабичу.

Ранее Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем.