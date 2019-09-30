Назван объем «серых» зарплат в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.

Отмечается, что объем зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает 10 трлн рублей в год.

«Феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономками», — говорится в документе.

Авторы прогноза добавляют, что добросовестные налогоплательщики «уходят в тень» из-за возникающих дисбалансов в налоговой нагрузке, что приводит к потере конкурентоспособности.

Спираль «теневизации» экономики раскручивается потому, что для сбалансирования бюджетной системы России требуется повышение налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что Росстат назвал объем теневой экономики России.