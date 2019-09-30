США ввели санкции против граждан и компаний России

В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за «вмешательство» в американские выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это Денис Кузьмин и Нестеров Игорь. Согласно имеющимся данным, они связаны с «Агентством интернет-исследований».

Три компании связанны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, это Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российская сторона якобы не менее пяти раз мешала процессу проведения выборов в стране.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.