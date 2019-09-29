Украинский министр отказался от возобновления пассажирского сообщения с Крымом

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не говорил о восстановлении транспортного пассажирского сообщения Украины с Крымским полуостровом. Об этом он написал в фейсбуке.

Ранее Криклий говорил, что перевозки якобы будут осуществляться после строительства пропускных пунктов.

Однако министр сказал, что его неправильно поняли. Он имел в виду, что президент Украины Владимир Зеленский поручил достроить станции, из которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины.

«Повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине», — добавил Криклий.

Он уточнил, что в Крым никто легально перевозить украинцев не будет.