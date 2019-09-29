Украина посчитала убытки морских портов после перехода Крыма в состав РФ

Украинское министерство инфраструктуры посчитало, что после того, как в 2014 году Крымский полуостров провел референдум, порты страны потеряли около 6 млрд. гривен. (более 16 млрд. рублей). Об этом сообщают украинским СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с 2014 года по 2019 год Крым унес с собой большие финансовые средства и теперь ряд украинских портов могут закрыть.

Ранее сообщалось, что бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.