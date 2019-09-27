Якутия потратит на ликвидацию аварийного жилья 60 млрд рублей
Якутия до 2024 года получит около 60 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья. Реализация этой программы сделает республику лидером по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, отмечает пресс-служба правительства региона.
В марте 2019 года в Якутии была утверждена адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». Она реализуется во всех 36 муниципалитетах республики, где планируется ликвидировать 1 142,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья — это 25 423 жилых помещений, в которых проживают 61 092 человек. В 2019 году будет расселено 85,775 тысячи квадратных метров аварийного жилья (1 980 жилых помещений), в которых проживают 5 064 человек. На полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о выделении на эти цели дополнительны 20 млрд рублей.
Кроме того, жилищные условия с государственной поддержкой уже улучшили 237 семей, а до конца 2019 года новоселье справят 1 611 семьи. Из бюджета на достройку трех объектов, которые позволят решить проблемы 93 обманутых дольщиков, было направлено 150 млн рублей, кроме того, денежные выплаты получат 39 обманутых дольщиков, пострадавших в результате «двойных продаж». Еще 37 участников долевого строительства получат в качестве компенсации земельные участки.
В Якутии строят не только жилье, но также спортивные залы и площадки. Летом 2019 года в Амгинском районе открылся первый в республике многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта для инвалидов. Новый спортивный зал появился в селе Чапчылган Амгинского улуса, а в поселке Нижний Бестях началось строительство спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном. По проекту «Успех каждого ребенка» республика Саха (Якутия) в 2019 году стала победителем в 7 конкурсных отборах. К концу 2019 года для 3000 детей в 38 сельских школах будут созданы современные условий для занятия физкультурой и спортом.