Украинский министр выступил против прекращения ж/д сообщения с Россией

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Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил против прекращения ж/д сообщения с Россией, сообщает РИА «Новости».

По его словам, полное прекращение нарушает международные договоры. Он отметил, что пятая статья ВТО говорит о транзитном праве и ни одна из сторон не должна ограничивать его.

Он также рассказал, что за 8 месяцев 2019 года было перевезено 7,7 млн тонн транзитного, оплата составляла более $144,5 млн.

Ранее МВФ назвал главные проблемы экономики Украины.