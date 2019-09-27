На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией

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Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА «Новости».

«Пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении нельзя говорить вообще», — сказал Криклий/

По его словам, возобновление прямого авиасообщения между Украиной и РФ будет сигналом внешнему миру о том, что «никаких проблем у нас с ними (Россией – ред.) нет».

Ранее Украинцы попросили президента Украины Владимира Зеленского возобновить авиасообщение с Россией.