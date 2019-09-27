В Якутии за прошлый год число бедных сократилось на 10 000 человек

В 2018 году уровень бедности в Якутии снизился в годовом выражении на 1,1%, то есть 10 000 человек за это время стали жить лучше. Глава региона Айсен Николаев планирует к 2024 году снизить уровень бедности в два раза.

Республиканская программа борьбы с бедностью включает адресную работу с малоимущими семьями, повышение качества жизни семей с детьми, развитие регионального рынка труда, поддержку малого бизнеса и развитие экономики.

По данным правительства республики, в 2018 году в Якутии профессиональное обучение прошли более 2 тысяч безработных (на 69% больше, чем в 2017 году), причем 82% из них затем смогли найти работу. Планируется, что по итогам 2019 года это количество увеличится до 3,5 тысячи человек.

В Якутии действует региональный проект «Местные кадры – в промышленность», в котором принимают участие 22 компании. По итогам прошлого года промышленные компании трудоустроили 5726 якутян, в том числе 2357 человек в возрасте до 30 лет, 1782 - из сельской местности. Работа в этом направлении продолжается и в текущем году – за 1 полугодие 2019 года компании-участники проекта трудоустроили 3234 человека. До 2024 года в 27 промышленных предприятиях планируется трудоустроить 27 487 человек.

В соответствии с указом главы республики была разработана и утверждена Концепция совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы на 2019-2024 годы. Этот документ предусматривает более тесную взаимосвязь между оплатой труда и результативностью работы, кроме того, оплата труда в большей степени зависит от квалификации, сложности работы и количества затраченного труда.

Что касается МРОТа, то с мая 2018 года он увеличился в 1,6 раз и составляет 28 200 рублей в районах до Полярного круга, и 31 584 рублей - за Полярным кругом.