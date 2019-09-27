В России исчезнет подтверждение трудового стажа на бумаге

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, передает РИА «Новости».

«Поправками, в числе прочего, предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе», — заявила Голикова.

По ее словам, теперь эти документы будут в электронном виде.