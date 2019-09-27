Жителей России стали чаще обманывать путем подмены номеров банков

Летом 2019 года резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Уточняется, что большое число обманов производится путем подмены номера кредитной организации.

Так, операторы связи получили информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых звонили клиентам банков за три летних месяца. При этом, в 189 случаях была обнаружена подмена номера, еще 218 номеров заблокировали.

Заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев отметил, что с данной проблемой столкнулись многие банки.

Дополняется, что статистика ЦБ отражает не все масштабы проблемы. Для ее решения Центробанк планирует создать базу номеров мошенников. Это будет сделано для того, чтобы операторы могли пользоваться ею и проверять подозрительные телефонные номера.

Ранее сообщалось, что мошенники от имени патриарха выманивают деньги у монастырей.