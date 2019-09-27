В Польше положительно отозвались о решение суда ЕС по OPAL

В Польше заявили, что решение Европейского суда юстиции об отмене права, дающее «Газпрому» полностью использовать мощности газопровода OPAL, помогли избежать перебоев в поставках газа в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу польской энергетической компании PGNiG Петра Возняка.

Предприниматель считает, что если бы подобный вердикт суд вынес в 2021 году, то возникли бы трагические в последствия перерывы в поставках газа.

По словам Возняка, при другом решении PGNiG не хватило бы газа на юго-востоке Польши.

Кроме того, если бы не удалось приостановить работу OPAL, увеличенные объемы газа поступали бы по газопроводу «Северный поток - 1». Теперь же недостающие объемы газа будут переправляться через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что работу «Газпрома» связали с газовой трагедией.