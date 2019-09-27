Названа дата торговых переговоров между Китаем и США

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Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Как отмечается, переговоры пройдут в Вашингтоне.

Согласно источникам, на переговоры от китайской стороны приедет вице-премьер Лю Хэ.

Торговая война между двумя странами идет с 2018 года.

В течение этого времени представители США и КНР неоднократно проводили переговоры. Однако, в конечном итоге, они снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Китай угрозой для всего мира.