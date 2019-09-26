МВФ может оставить Украину без нового кредита, узнали СМИ

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельного визита покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров заключить с Украиной новую программу кредитования, сообщает издание«Украинские новости» со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами работы миссии.

Как отмечается, украинская сторона ожидала выделения до $6 млрд, однако переговоры мосложнил премьер Алексей Гончарук заявлением в СМИ по поводу «Приватбанка» и его бывших владельцев.

Миссия продлила работу на два дня, но в итоге не будет «не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа», отмечает издание.

Основной причиной отсутствия договоренности называется информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками банка.