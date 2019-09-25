Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Такое предложение он высказал на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Если говорить обо обороте икры лососевых видов рыбы… есть практика по использованию физическими лицами багажных мест при авиационных перелетах», — сказал он.

По его словам, для этих целей багажные места используют пассажиры, но в «большей степени» икру перевозят команды бортпроводников и пилотов. Перевозятся партии лососевой икры более 25 кг. Они предназначены прежде всего для продажи, пояснил Шестаков.

Эти партии не проходят ветеринарный контроль и не имеют, как правило, документов производителя, подтверждающих качество и безопасности продукции. Эта икра чаще всего «имеет нелегальное происхождение».

«Указанная возможность позволяет нарушителям реализовывать браконьерскую продукцию. По различным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 тонн», — добавил он.

Он предложил поручить Минсельхозу, Россельхознадзору и Росрыболовству подготовить проекты нормативных актов, которые предусматривают наличие ветеринарных документов при транспортировке икры лососевых.