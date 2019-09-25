Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Аэрофлота»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота» с «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом.

«Рейтинговое агентство отметило, что «деятельность компании поддерживается сильными рыночными позициями на внутренних и международных рейсах, мультибрендовой стратегией и диверсифицированной маршрутной сетью, а также продемонстрированной способностью сохранить уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне несмотря на значительное давление со стороны операционных затрат в последние несколько лет», — говорится в сообщении авиакомпании.

Аналитики Fitch также отметили, что хотя «Аэрофлот» по-прежнему подвержен значительному влиянию курсового фактора (в том числе в связи с лизингом воздушных судов в валюте) по сравнению с «европейскими сетевыми перевозчиками имеет более низкий уровень удельных операционных затрат CASK, который в свою очередь даже сравним с показателями бюджетных авиакомпаний». Однако «данное преимущество компенсируется значительным давлением на тарифы и доходные ставки в связи с высокой конкуренцией в авиационной отрасли и ценовой чувствительностью пассажиров».

«Мы приветствуем решение агентства о повышении рейтинга «Аэрофлота». Данное решение подтверждает высокое кредитное качество компании и сбалансированную бизнес-модель группы, которая работает во всех сегментах рынка от премиального до бюджетного», — сказал заместитель гендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

В группу «Аэрофлот» входит одноименная авиакомпания, «Россия», дальневосточная «Аврора» и лоукостер «Победа».