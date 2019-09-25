На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

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Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией. Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

По его мнению, Киеву стоит перестать вешать ярлыки и воспользоваться возможностями, которые предлагает «плохая Россия».

Червоненко напомнил о том, что Украине перекрыли переработки продовольствия по 14 группам, а также заявил, что Польша закрыла окно в Европу «нам, таким европейским».

«А в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», — заявил Червоненко.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко посоветовала Киеву отказаться от денег США.