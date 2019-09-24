С 1 октября более двух млн бюджетников получат проиндексированную зарплату

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Заработные платы работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в «майский указ» президента от 2012 года, будут проиндексированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Доплаты вырастут на 4,3% с 1 октября 2019 года. Они распространятся на более чем 2 млн работников федерального уровня.

В министерстве отметили, что согласно федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены финансовые средства, которые пойдут на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений.

Поясняется, что в список входят учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предполагает индексацию зарплат работников бюджетных организаций на 4,3%.