ЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов

Центральный банк России подготовил проект закона, в котором прописаны ограничения возможностей неквалифицированных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, изменения могут привести к сокращению категорий инвесторов с 4-х до 3-х. Кроме того, в законопроекте прописаны условия для выхода из категории особо защищаемых инвесторов. В новой версии лимит поднят до 1,4 млн рублей (до этого было 400 тыс. рублей).

Также в документе говорится, что иностранные ценные бумаги вне котировальных списков будут доступны только квалифицированным инвесторам.

В брокерских компаниях заявили, что ограничительные меры в инвестировании могут привести к переходу клиентов из российских компаний в организации других юрисдикций.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает открытия 3 млн индивидуальных инвестиционных счетов к концу года.