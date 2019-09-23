В Минфине посчитали всех российских чиновников

В России на 10 тысяч человек приходятся 163 чиновника, заявила РИА «Новости» первый замглавы Минфина страны Татьяна Нестеренко.

По ее словам, в настоящее время из всех работающих россиян лишь 1,7% людей имеют должность государственных гражданских и муниципальных служащих.

По данным на 1 июля 2019 года, суммарное количество чиновников в стране — 855 тысяч человек.

«Это 3,3% от численности занятых в экономике», — подчеркнула Нестеренко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повысил зарплаты госслужащим.

Отмечается, что оклады дипломатических работников увеличатся с 1 октября 2019 года. Так месячные выплаты увеличатся в 1,043 раз