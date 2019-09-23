Старейший туроператор мира объявил о прекращении работы

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook решил закрыть туристическую компанию после краха переговоров с кредиторами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, в настоящее время компания имеет долг около 159,5 рублей. Совет директоров направил прошение о принудительной ликвидации компании в Верховный суд.

Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер заявил, что ему очень жаль. Также он извинился перед сотрудниками и клиентами.

«Это очень печальный день для компании, которая стала пионером... отдыха», — отметил Фанкхаузер.

Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.Ранее сообщалось, что