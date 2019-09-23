В России начнется массовое сокращение госслужащих

В России в 2020 году начнется реформа сферы госуправления, предполагающая массовое сокращение госслужащих, передает РИА «Новости».

Детали реформы раскрыла замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

Она пояснила, что оставшимся бюджетникам повысят зарплаты. По ее словам, при нынешнем числе госслужащих невозможно обеспечить им конкурентный уровень оплаты труда, так как для этого пришлось бы искать около 100 млрд рублей ежегодно.

В ведомстве добавили, что высвобождающиеся средства пойдут на повышение зарплат гражданских служащих.

Также стало известно, что реформа пройдет в два этапа — сокращение численности служащих и структурное совершенствование госаппарата соответственно.