Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим. По ее словам, если не прибегнуть к данной мере, то в дальнейшем зарплаты госслужащих будут лишь индексировать по инфляции, так как, чтобы с этим бороться, пришлось бы дополнительно искать около 100 млрд рублей каждый год.

Нестеренко добавила, что освободившиеся деньги пойдут на повышение зарплат гражданских служащих.