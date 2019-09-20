Эксперт назвал конфискацию Украиной земель у россиян отвлечением внимания
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны планируют конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне. Об этом сообщает RT.
«Разговоры о том, что земли не будут продаваться россиянам или будут конфисковаться у них, — это не более чем отвлечение внимания», — сказал он.
По словам политолога, это станет свидетельством очередного пренебрежения национальными интересами украинского государства. Речь об этом шла ранее, когда российские и украинские эксперты предрекали готовность новой украинской власти начать продажу земель сельхозназначения.
Мезюхо также подчеркнул, что команда Владимира Зеленского открывает рынок сельхозземель не для покупателей из России, а для стран Запада.