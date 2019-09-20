Эксперт назвал конфискацию Украиной земель у россиян отвлечением внимания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/55/12651055/Depositphotos_262648434_xl-2015-_1_-pic905-895x505-10116.jpg">

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны планируют конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне. Об этом сообщает RT.

«Разговоры о том, что земли не будут продаваться россиянам или будут конфисковаться у них, — это не более чем отвлечение внимания», — сказал он.

По словам политолога, это станет свидетельством очередного пренебрежения национальными интересами украинского государства. Речь об этом шла ранее, когда российские и украинские эксперты предрекали готовность новой украинской власти начать продажу земель сельхозназначения.

Мезюхо также подчеркнул, что команда Владимира Зеленского открывает рынок сельхозземель не для покупателей из России, а для стран Запада.

Ранее на Украине пригрозили конфисковать земли у россиян.