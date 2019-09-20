Профсоюзы оценили возможную отмену профессиональных праздников

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал возможную отмену старейших профессиональных праздников в рамках «регулярной гильотины». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на отмену ряда устаревших нормативных актов СССР, куда входят некоторые праздники, «до этого дело не дойдет».

Шерунков добавил, что данные дни останутся профессиональными праздниками.

Также он заявил, что такие дни в календаре ассоциируются у большинства работников с вниманием государства к их деятельности.

«Я уверен в том, что никто ликвидировать профессиональные праздники не будет, потому что это на абсолютно пустом месте поднимать... бучу», — заключил Шерунков.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить профессиональные праздники.