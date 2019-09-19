Новак заявил об отсутствии риска дефицита нефти

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не видит предпосылок для возникновения дефицита нефти на мировом рынке, передает РИА «Новости».

По его словам, коммерческих запасов этого сырья в достаточно в разных странах.

«Я не вижу предпосылок для дефицита нефти, в мире очень много коммерческих запасов в различных странах», — сказал Новак.

Он пояснил, что только в Саудовской Аравии находится почти 200 млн баррелей нефти.

Ранее Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов.