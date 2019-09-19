Новак заявил об отсутствии риска дефицита нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не видит предпосылок для возникновения дефицита нефти на мировом рынке, передает РИА «Новости».
По его словам, коммерческих запасов этого сырья в достаточно в разных странах.
«Я не вижу предпосылок для дефицита нефти, в мире очень много коммерческих запасов в различных странах», — сказал Новак.
Он пояснил, что только в Саудовской Аравии находится почти 200 млн баррелей нефти.
Ранее Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов.