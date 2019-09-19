Долги в России начнут взыскивать по-новому

close
Арестованные автомобили на парковке службы судебных приставов. Часть из них пойдет на продажу для... Арестованные автомобили на парковке службы судебных приставов. Часть из них пойдет на продажу для...
Арестованные автомобили на парковке службы судебных приставов. Часть из них пойдет на продажу для...
Алина Распoпoва/«Газета.Ru»

Минюст разработал концепцию нового закона, который регулирует порядок взыскания долгов с граждан. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По условиям нового закона, у должника появится возможность погасить долг до суда, на это у него будет 30 дней. Отмечается, что по нынешним условиям кредиторы могут обратиться в суд в любой день после просрочки долга. Изменение должно снизить нагрузку с судебных учреждений, так как количество разбирательств в суде уменьшится.

Также будет расширен реестр Федеральной службы судебных приставов. Кроме коллекторов в него добавят другие организации, которые занимаются возвратом «просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств» физлиц, а именно: банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторов связи, управляющие компании ЖКХ. Им будет позволено встречаться с должником, звонить и направлять ему электронные письма. Это общение будет контролироваться.

При этом по мнению коллекторов, такие инновации в регулировании сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным.

Ранее сообщалось, что россиянам могут позволить выкупать долги у банков.