Долги в России начнут взыскивать по-новому

Минюст разработал концепцию нового закона, который регулирует порядок взыскания долгов с граждан. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По условиям нового закона, у должника появится возможность погасить долг до суда, на это у него будет 30 дней. Отмечается, что по нынешним условиям кредиторы могут обратиться в суд в любой день после просрочки долга. Изменение должно снизить нагрузку с судебных учреждений, так как количество разбирательств в суде уменьшится.

Также будет расширен реестр Федеральной службы судебных приставов. Кроме коллекторов в него добавят другие организации, которые занимаются возвратом «просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств» физлиц, а именно: банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторов связи, управляющие компании ЖКХ. Им будет позволено встречаться с должником, звонить и направлять ему электронные письма. Это общение будет контролироваться.

При этом по мнению коллекторов, такие инновации в регулировании сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным.

Ранее сообщалось, что россиянам могут позволить выкупать долги у банков.