Медведев заявил о повышении материнского капитала в 2020 году

Материнский капитал повысится в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, размер выплат составит более 466 тыс. рублей.

«Будем индексировать материнский капитал. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», — пояснил Медведев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8%.