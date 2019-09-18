Глава Минфина Белоруссии оценил перспективы общего рубля с Россией

Глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович рассказал «Газете.Ru» о сроках перехода союзного государства на единую валюту.

По его словам, это произойдет нескоро. Для создания единой валюты нужно пройти несколько важных этапов в экономике.

«Мы должны сблизиться в уровне экономического развития, выработать механизмы единого рынка, а потом только говорить о единой валюте», — пояснил Ермолович.

Ранее сообщалось, что посол Белоруссии назвал срок утверждения программы интеграции с Россией.