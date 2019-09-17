В Saudi Aramco рассказали о последствиях атаки на нефтяные объекты

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Исполнительный директор компании Saudi Aramco Амин ан-Насер рассказал о том, какие были зафиксированы последствия атаки дронов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в результате атак была замечены возгорания в 13 местах.

Он отметил, что спасатели смогли потушить пожар за семь часов.

В настоящее время, добавил ан-Насер, в компании подсчитывают убытки.

Ранее СМИ определили место запуска дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Мировые рынки переживают жесткую встряску от колебаний цены на нефть. Из-за нападения на НПЗ Саудовской Аравии цена на нефть на мировых рынках накануне подскочила на 10% — до почти $66 за баррель. «Газета.Ru» следит за ситуацией на рынках в режиме-онлайн.