Суд арестовал один из главных активов Порошенко, заявил юрист
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Экс-замглавы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов заявил в телеграм-канале, что киевский суд арестовал один из активов предыдущего президента Украины Петра Порошенко.
По его словам, речь идет об имуществе и корпоративных правах завода «Кузница на Рыбальском».
Он отметил, что арест был совершен в рамках уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов, а также неуплате налогов.
Главным фигурантом этого дела является Порошенко, подчеркнул Портнов.
Причем он назвал данный завод одним из главных активов экс-президента.
Однако Госбюро Украины пока никак не прокомментировало эту информацию.
Ранее сообщалось, что в банке Порошенко начали обыски.