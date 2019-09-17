Суд арестовал один из главных активов Порошенко, заявил юрист

Экс-замглавы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов заявил в телеграм-канале, что киевский суд арестовал один из активов предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, речь идет об имуществе и корпоративных правах завода «Кузница на Рыбальском».

Он отметил, что арест был совершен в рамках уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов, а также неуплате налогов.

Главным фигурантом этого дела является Порошенко, подчеркнул Портнов.

Причем он назвал данный завод одним из главных активов экс-президента.

Однако Госбюро Украины пока никак не прокомментировало эту информацию.

Ранее сообщалось, что в банке Порошенко начали обыски.