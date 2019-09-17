Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером
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Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал «Мир».
Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.
Сообщается, что размер его выигрыша превысил 286 млн рублей.
Как стало известно, мужчину осчастливил тираж № 1249.
Имя победителя не раскрывается.
Данный выигрыш стал седьмым по величине в лотерее в России.
Ранее выигравший в лотерею 155 млн рублей россиянин рассказал о планах.