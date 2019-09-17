Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал «Мир».

Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.

Сообщается, что размер его выигрыша превысил 286 млн рублей.

Как стало известно, мужчину осчастливил тираж № 1249.

Имя победителя не раскрывается.

Данный выигрыш стал седьмым по величине в лотерее в России.

Ранее выигравший в лотерею 155 млн рублей россиянин рассказал о планах.